Manisa’da hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgutlu garında meydana geldi. İzmir Basmane-Manisa Alaşehir seferini yapan Süleyman S. (55) idaresindeki 32525 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten geçmek isteyen Osman İ. (65) yönetimindeki 45 ZB 4274 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktörü sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası traktör raylardan kaldırılırken, tren kısa bir beklemenin ardından yoluna devam etti.