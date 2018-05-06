Manisa’da hıdırellez coşkusu

’sü düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Şehitler Mahallesi’nde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliklerinde Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, geleneksel Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı. Başkan Kayda, mahalle sakinleri ile birlikte şenlik alanında oynadı. Hıdırellez şenliğinde mahalle sakinlerine seslenen Başkan Kayda,” Böyle anlamlı bir gecede bu sene 4.’sünü kutladığımız bu şenlikte yine beraberiz. Hıdırellez’in baharın müjdecisi olduğunu ve Hıdırellez’le birlikte baharın geldiğini hepimiz iyi biliyoruz. Bugün burada sizlerle birlikte eğlenmeye geldik, gecemiz hayırlı olsun. Roman Derneğimizin düzenlediği böyle bir anlamlı gecede birlikte olmak güzel bir duygu. Sizleri seviyoruz hepinize iyi akşamlar ve iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Şehitler Mahallesinde yapılan etkinliğe, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Akın, Romanlar Derneği Başkanı Ramazan Uğurçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.