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05 Mayıs 2018 17:33

Manisa’da Hıdrellez coşkuyla kutlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park’ta hıdrellez etkinliği düzenledi.

Manisa’da Hıdrellez coşkuyla kutlandı

05 Mayıs 2018 17:33


Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olan Hıdrellezi karşılama etkinliği düzenledi. Kadın dernekleri ve Manisalıların ilgi gösterdiği etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın müzik dinletisi ile renk kattığı etkinlikte, katılımcılara dilek kartı ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç “Hıdrellez Hızır ve İlyas peygamberlerin 5-6 Mayıs aralarında bir araya geldiği kötülerin uzaklaştırıldığı, bolluğun bereketin ödüllendirildiği gündür. İnsanların bir araya geldiği bolluğun ve bereketin geleceğine inanırlar. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa’daki kadınlarımızı büyüklerimizi burada inşallah güzel bir gün geçirecekler. Temennim ülkemiz bolluk ve bereket içerisinde olur. Etkinliğe katılan bayanlarımıza teşekkür ediyorum iyi eğlenceler diliyorum” dedi.




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