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24 Temmuz 2018 18:39

Manisa’da hırsızlar mahalleyi susuz bıraktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde içme suyu deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 adet akü çalınınca mahalleli 6 saat susuz kaldı.

Manisa’da hırsızlar mahalleyi susuz bıraktı

24 Temmuz 2018 18:39


Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi civarında bulunan ve Mersinli Mahallesi’nin içme suyunu sağlayan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait su deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 adet akü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Olay sonrası bin 600 nüfuslu Mersinli Mahallesi’ne 6 saat su verilemezken, MASKİ ekiplerinin sorunu gidermesi ile mahalleye yeniden su verilmeye başlandı. Jandarma, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.




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