Manisa’da içme suları sağlıklı hale geliyor

Ayrıca Demirci’nin Hırkalı Mahallesi’nde açılan yeni sondajın terfi hattı bağlantısını yaparak mahalleye içme suyu temin edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarını çağdaş standartlara uygun hale getiriyor. Bu kapsamda, Sarıgöl ilçesinde 49 adet içme suyu deposu ile 25 adet terfi binası Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile yenileniyor. 1 milyon 900 bin TL yatırımla hayata geçirilen çalışma yarılandı. Çalışma tamamlandığında ilçede bakım onarımı yapılmamış içme suyu deposu kalmayacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerdeki içme suyu depolarını içten dışa yeniliyor. Fayans döşenen depolarda, iç tesisatlar da günümüz standartlarına uygun hale getiriliyor. Depoların dış yüzeyleri de su kayıplarının önlenmesi amacıyla sızdırmazlık özelliğine sahip izolasyon malzemesiyle kaplanmasının ardından deponun etrafına himaye çiti çekiliyor.

Öte yandan MASKİ MASKİ, Demirci ilçesine bağlı Hırkalı Mahallesi’nde açtığı yeni sondajı da devreye aldı. Suyun kaynaktan mahallenin deposuna iletilmesini sağlayan terfi hattı da İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince döşendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Hırkalı sakinleri sağlıklı ve yeterli içme suyunu kavuştu.