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21 Kasım 2017 15:22

Manisa’da içme suyu tesisleri yenileniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Bozçatlı Mahallesi’ne içme suyu temin eden tesiste mekanik ömrünü tamamlayan yatay milli motopompu yenileme çalışmasına başladı.

Manisa’da içme suyu tesisleri yenileniyor

21 Kasım 2017 15:22


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı su tüketmeleri ve arızalardan kaynaklı su kesintileri yaşamamaları adına içme suyu tesislerinde bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci’nin Bozçatlı Mahallesi’ne içme suyu temin eden tesiste bakım-onarım ve revizyon çalışmasına başladı. Ekipler, tesiste saatte 20 ton su basma kapasitesine sahip motopompun yanı sıra elektrik panosunu da yeniliyor. Çalışmalar noktalandığında vatandaşlar, daha kesintisiz ve sağlıklı içme suyu tüketecek. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım-onarım ve revizyon çalışmasından dolayı memnun olduğunu belirten Bozçatlı Mahalle Muhtarı Kamil Yavuz, “Mahallemize içme suyu sağlayan tesiste yürütülen çalışmalardan çok memnunuz. Tesisimiz daha sağlıklı hale getiriliyor. Bu hizmetin mahallemize gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.




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