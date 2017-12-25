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25 Aralık 2017 15:15

Manisa’da iki mahallenin Türk Bayrakları yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Düzlen ve Dazyurt mahalle muhtarlarının talebi üzerine iki mahallenin de meydanında asılı olan Türk Bayraklarını yenilerken, ilçe girişlerine de yeni Türk Bayrağı astı.

Manisa’da iki mahallenin Türk Bayrakları yenilendi

25 Aralık 2017 15:15


Yunusemre ilçesi Düzlen Mahalle Muhtarı Ayhan Yorgancı ve Dazyurt Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Erişir, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra’yı ziyaret ederek mahalle meydanlarında direkte asılı olan Türk Bayrağı’nın yenilenmesini talep etti. Milli ve manevi duygulara hassasiyetle yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da bu talebi geri çevirmedi. İki mahallenin de meydanında asılı olan bayrağı yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, bunun yanı sıra mahallelerin girişine de al-yıldızlı Türk Bayrağını astı.


Al rengini bu toprakların bağımsızlığı için mücadele verip şehit olan kahramanların kanından alan ve bağımsızlığımızın en önemli sembollerinden biri olan Türk Bayrağı’nın manevi değerinin yüksek olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra,“ Bu doğrultuda vatandaşlarımızın, oda ve derneklerimizin, muhtarlarımızın Türk Bayrağı talebine yanıtsız kalmayarak, yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. Öte yandan Türk bayraklarının yenileriyle değiştirilmesini memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, duyarlılığından ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.




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