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23 Aralık 2016 19:56

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

23 Aralık 2016 19:56

Manisa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Merkez Efendi Mahallesi Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nazif Ş. yönetimindeki 45 AY 310 plakalı otomobil ile henüz ismi öğrenilemeyen 45 UA 9320 plakalı otomobil Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 acil servis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına aldı. Kazaya karışan araçlar çekici ile çekilerek otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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