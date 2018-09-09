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Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı


Kaza, Salihli-Ödemiş yolu Çaltılı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Ödemiş istikametine giden A.A.(79) idaresindeki 45 SP 126 plakalı otomobil ile Ödemiş yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan T.B.(31) idaresindeki 45 UA2852 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile 45 SP 126 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ş.A.(71) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan V.B.(61), N.M. (58), S.B. (26), E.B. (1) ve Y.B.(1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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