Manisa’da ‘İl Eğitim Tarihi Müzesi’ açıldı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş İl Eğitim Tarihi Müzelerinin kuruluşuna yönelik çalışmaların 20-24 Kasım 2017 tarihi itibarıyla sonlandırılarak İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü bünyesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü programının ardından açıldığını belirtti. Dernekbaş, ”İlimiz gençlerinin; milli, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; Sanat eserleri, müze ve anıtlar gibi milli değerlerimizi tanıyan, bugünkü yaşantıları ile geçmiş yaşantılar arasında nesneler aracılığıyla bağlantı kurarak, gözlem, mantık, hayal gücü ve beğeni duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla; Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde mevzuat hükümleri doğrultusunda her ilde olduğu gibi ilimizde de bir ‘Eğitim Tarihi Müzesi’ oluşturulmuştur. Bu planlama çerçevesinde oluşturulan ‘Eğitim Tarihi Müzesi’ ile ülke genelinde müzelerin önemi konusunda başta eğitim camiamız olmak üzere toplumda farkındalık oluşturulması ve müzelerin okulların yaşayan bir birimi ve etkin bir öğrenme ortamı haline getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde; İl genelinde eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan; evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video, film, film şeridi, dia, eğitim araç ve gereçleri, özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyalleri ile objeler il milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okul veya kurumlarda planlanmış ve planlama kapsamında İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde İl Eğitim Tarihi Müzesi kurulmuştur” dedi.

İl Eğitim Tarihi Müzesi açılışının ardından Vali Güvençer ve beraberindekiler müzeyi gezdi. Daha sonra okulun toplantı salonunda öğrenciler tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü kutlama programına katılan Vali Güvençer, öğrencilerim müzik ve dans gösterinin ardından okuldan emekli olan 3 öğretmene Hizmet Şeref Belgesi verdi.

Açılışa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.