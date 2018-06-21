Manisa’da İmar Barışı toplantısı

Manisa’da muhtarlar Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmar Barışı toplantısında bir araya geldi. Şehzadeler Belediyesi tarihi Bedesten’de düzenlenen toplantıya Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ulus Kotluca, belediyelerin imar birimi çalışanları, tapu çalışanları ve mahalle muhtarları katıldı. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, imar barışıyla afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları yasallık kazandırılmasının amaçlandığını söyledi. Aytekin, yapı kayıt belgesi verilen yapılara kesilen idari para cezalarının iptal edileceğini ve belediyeler tarafından yıkılamayacağını vurguladı. Aytekin, “Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanım amacına yönelik olacak. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi alamamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kayıt belgesinin ve maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Bu durumda belirtilen bedelin iki katı ödenecek” diye konuştu.

İmar barışı konusunda vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla müdürlük bünyesinde bulunan imar müdürlüğünde çalışan bütün personellerin görevlendirildiğini dile getiren Aytekin, gelen vatandaşlara her türlü bilginin aktarıldığını belirtti.

İmar barışının tamamen doğru beyana dayandığını kaydeden Aytekin, vatandaşların yanlış beyanda bulunmamasını istedi. Aytekin, vatandaşların yanlış beyanda bulundukları takdirde cezai bir sorumluluk doyabileceğini belirterek, vatandaşın yanlış beyandan dolayı ceza almasını istemediklerini vurguladı. Yüksek Şehir Plancısı Ali Serhan Erel, İmar Barışında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bir sunum yaptı. Ardından muhtarlardan gelen sorular cevaplandırıldı.