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Manisa'da iş kazası: 1 ölü

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam 22.45 sıralarında MOSB'deki beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada işçi olarak çalışan Necmi Çoban (40) kafasını pres makinesine sıkıştırdı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Çoban'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Boynunun kırıldığı öğrenilen Çoban burada hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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