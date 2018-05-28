Manisa’da işçi servisi şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

25 işçinin bulunduğu araçta 7 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Manisa’nın Selendi ilçesinde bağlı Rahman Hacılar ile Rahmanlar Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Simav’a bağlı Çakırlar köyünden 25 kişiyi Uşak Organize Sanayi Sitesine götürmek için yola çıkan Ş.Y. idaresindeki 43 M 001 plakalı minibüs yokuş aşağı inerken bir anda frenleri boşaldı ve şarampole devrildi. Şarampole devrilen minibüste bulunan işçiler ölümden dönerken araçta bulunan 25 işçiden 7’si hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, araç içerisinden kendi imkanları ile çıkarak çevredeki araçlarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek ayakta tedavi oldu. Hayati tehlikesi bulunmayan Z.Y., Y.K., R.D., Z.Ç., Ş.Ö., Y.Ö. ve M.U. isimli işçiler taburcu edildi.

Selendi İlçe Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.