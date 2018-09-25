Manisa'da jandarmadan drone destekli uygulama

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri Durasıllı Mahallesi'nde insansız hava aracı (Drone) destekli uygulama yaptı. Uygulamada 43 araca cezai işlem uygulandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 trafik timi, 5 asayiş ekibi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün 5 sivil ekibinin katılımıyla Durasıllı Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığını önlemek, trafik kural ve yasaklarına aykırı durumda bulunan araçların tespiti amacıyla uygulama yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen'in öncülüğünde gerçekleştirilen uygulama ise drone destekli yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada 110 araç kontrol edilirken, 43 araca da işlem yapıldı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda drone destekli uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti.