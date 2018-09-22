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Manisa'da kaçak boğma rakı operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı ekipler, Mersindere Mahallesi’nde yapılan aramalarda 30 litre kaçak boğma rakı ele geçirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı ekipler, Mersindere Mahallesi'nde yapılan aramalarda 30 litre kaçak boğma rakı ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, yapılan bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde ikamet eden H.Ö.'ye (58) ait eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada evin bahçesinde yaklaşık 30 litre boğma rakı diye tabir edilen alkol ele geçirildi.


Öte yandan kaçak rakıların imha edildiği öğrenilirken, H.Ö.'nün ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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