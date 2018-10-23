Manisa'da kaçak içki operasyonu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 708 litre kaçak içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kaçak içki operasyonu düzenlendi. Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 973 litre rakı, 728 litre şarap, 7 litre viski olmak üzere toplamda bin 708 litre kaçak alkollü içki ile içki yapımında kullanılan 13 etil alkol, 21 adet 50 cl'lik anason yağı ve aroması, 2 adet sıvı ölçüm cihazı, 4 adet dansimetre, 1 adet damıtma sistemi ve buna bağlı 140 litrelik plastik bidon ele geçirildi. Operasyonda V.T. isimli kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan V.T. sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.