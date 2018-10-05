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Manisa'da kaçak içki ve sahte alkol operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 354 şişe içkiyle 306 litre sahte alkol ele geçirilirken 1 şahıs da gözaltına alındı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçak içki operasyonu düzenlendi. Gelen ihbar üzerine Yunusemre ilçesine bağlı bir adrese düzenlenen operasyonda 354 şişe içki ile bidonlar içerisinde saklanan 306 litre sahte alkol ele geçirildi. Kaçak içki ve sahte alkole el koyan ekipler olayla ilgili Ş.T. (42) isimli bir şahsı gözaltına aldı.


Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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