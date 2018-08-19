Manisa’da kaçak servise geçit yok

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelindeki denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya başladığı toplu ulaşımda dönüşüm ve J plaka uygulaması ile ulaşıma yeni ve modern bir soluk getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaçak servis taşımacılığının önüne geçerek, bu işle geçimlerini sağlayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, merkezde hizmet veren toplu taşıma ve servis taşımacılığı yapan araçlarda denetimlerde bulundu. Araçlarda kanun kapsamında olması gereken şartları yerinde inceleyen ekipler vatandaşların rahat rahat seyahat etmesi için çalışmalarını yürüttü. Vatandaşların konforlu ve sorunsuz bir şekilde toplu taşıma hizmetinden faydalanabilmeleri için belirli aralıklarla, farklı konularda denetim çalışmalarının devam edeceği belirtildi.