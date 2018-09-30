Manisa'da kadın cinayeti

Manisa'nın Salihli ilçesinde Özbek uyruklu bir kadın 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:52 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilişkisi olduğu iddia edilen Yaşar Umar (55), Özbek uyruklu olduğu öğrenilen Khomedova Mekhrıbonı (33) ile bina girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umar, Mekhrıbonı 3 yerinden bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Umar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Mekhrıbonı'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Umar'ın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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