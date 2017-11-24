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24 Kasım 2017 14:44

Manisa’da kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirme eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kadına yönelik şiddetin son bulması için başlattığı çalışma kapsamında, Gördes ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ‘Şiddete Karşı Mücadelede Cinsiyet Faktörü’ konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Manisa’da kadına yönelik şiddete karşı bilinçlendirme eğitimi

24 Kasım 2017 14:44


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kadın Danışma Merkezinin işbirliği ile Gördes MABEM binasında “25 Kasım- Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinliği” düzenlendi. Kadın ve Aile Danışma Merkezi Psikologu Tuğçe Başdemir ve Manisa Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu adına Avukat Sümeyra Kara’nın katkıları ile gerçekleştirilen etkinlikte, şiddetin farklı türleri ve şiddetle hukuki mücadele yolları ele alındı. Toplumsal cinsiyet; onay kültürü; rıza ve rıza inşası gibi kavramlar; cinsiyet temelli eşitsizlik; kadına yönelik şiddet ve güç ilişkileri; aile-içi roller, dil ve iletişim gibi başlıklar üzerine konuşuldu. Etkinliğin açılışında, kadınların güçlenmesi ve çalışma hayatına daha aktif şekilde katılmalarının önemini vurgulayan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, Manisa ve ilçelerinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek verecek etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Etkinliğe ev sahipliği yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes MABEM Müdürlüğüne teşekkür edilerek etkinliği düzenleyen Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine ve tüm katılımcılara Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı adına Manisa’nın yerel bir lezzeti olan mesir macunu ikram edildi.




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