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20 Mayıs 2018 15:51

Manisa’da kahreden yangın: 2 kardeş yanarak can verdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşları 2 ve 3 olan Suriye uyruklu, biri kız, biri erkek 2 kardeş yanarak can verdi.

Manisa’da kahreden yangın: 2 kardeş yanarak can verdi

20 Mayıs 2018 15:51


Edinilen bilgiye göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak geldikleri Manisa’nın Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 53. Sokak’taki 2 katlı evde oturan Riyad-Hinit Abdülaziz çiftinin ikametinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Baba Riyad Abdülaziz’in de evde olduğu anda çıkan yangında baba Riyad Abdülaziz, çocukları Rudeyna Abdülaziz (2) ve Muhip Abdülaziz’i (3) kurtarmayı başaramazken, kendisini son anda dışarı attı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını uzun süren çabalar sonucu kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, Rudeyna Abdülaziz (2) ve Muhip Abdülaziz’in(3) cansız bedenlerine ulaştı. Yangında feci şekilde can veren 2 kardeş, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Riyad-Hinit Abdülaziz çifti ifadeleri alınmak üzere Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




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