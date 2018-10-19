Manisa'da kahvehaneye kumar baskını

Manisa'da bir kahvehaneye yapılan baskında kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 5 bin 360 TL para cezası kesildi.

Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde kahvehaneye baskın düzenledi. Kahvehanede yapılan arama sonucunda 10 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Masaların üzerinde bulunan ve kumarda kullanılan pullara el konuldu. Kumar oynadığı belirlenen 10 kişi emniyete götürülerek, kişi başı 536 TL olmak üzere toplamda 5 bin 360 TL idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi A.T.'ye ise yer temin etmekten işlem başlatıldı.