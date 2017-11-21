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21 Kasım 2017 11:56

Manisa’da kamu personeline KBRN eğitimi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, AFAD Manisa İl Müdürlüğü iş birliği ile il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta eğitimi gerçekleştiriyor.

Manisa’da kamu personeline KBRN eğitimi

21 Kasım 2017 11:56


MASKİ Genel Müdürlüğü, AFAD Manisa şubesi iş birliğiyle Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Farkındalık ve Şüpheli Posta eğitimi düzenliyor. Manisa genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarından katılımcılara yönelik gerçekleştirilen eğitime, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay, Manisa AFAD İl Müdürü Bekir Şen, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Funda Solak, İnsan Kaynakları Daire Başkan Vekili İbrahim Perkmen ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü desteğiyle organize edilen eğitim, Kimya Mühendisleri Işıl Öncü ile Ahmet Can, Arama Kurtarma Teknisyenleri İbrahim Dinçel ile Selçuk Mutlu tarafından veriliyor. 3 gün boyunca sürecek eğitimden, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ personelinin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlar da dahil 450 personel faydalanacak.


Manisa AFAD İl Müdürü Bekir Şen konuşmasında, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelindeki kurumları bir araya getirerek düzenlediği bu eğitimin öneminin yanında, acil durumlarda alınacak önlemlerden bahsetti. Şen, “AFAD, yaşanabilecek istenmeyen olaylar karşısında iyileştirme aşamalarında en etkin şekilde çalışılması için olayla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan bir birimdir. Diğer afet ve acil durumlarda olduğu gibi KBRN olaylarında da AFAD en az zararın yaşanması için etkin müdahaleyi amaçlamaktadır. Bu tür eğitimler ile can ve mal kayıplarını en aza düşürme ve acil durumlarda iyileştirme çalışmalarını hızlandırıyoruz. Etrafımızdaki tehlikelerin farkına varmak ve kendimizi, ailemizi bu tehlikelerden korumak için almamız gereken önlemler ile ilgili bilinçli olmamız gerekiyor. Bu kapsamda AFAD’ın bir gönüllüsü olmak hem sizde farkındalık sağlayacak hem de aileniz başta olmak üzere tüm çevrenize yardımcı olabilmenizi kolaylaştıracaktır” diye konuştu.


MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, AFAD’ın gerek Manisa’da gerekse ülke çapındaki faaliyetlerinin bilindiğini ifade ederek, “KBRN gibi durumlar maalesef değişik şekillerde insanların var olduğu ilk günden bu güne kadar yaşanıyor. Sadece savaşlar sırasında yaşanılabilen bir durum değil, bunun dışında bir afet ya da bir kaza bunlara sebep olabilir. Bu gibi acil durumlara karşı toplumu oluşturan bireyler olarak bizlerin bilinçlenmesi gerekiyor. Ben, bu görevin kutsiyetine inanlardanım. Bu işe emek verenlerin, bu işe gönül verenlerin ve bu işe hizmet edenlerin ne denli bir kutsal görev yaptığını asla göz ardı etmemeliyiz” dedi.




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