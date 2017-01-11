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11 Ocak 2017 18:59

Manisa’da kamyonet tarlaya uçtu: 1 yaralı

Manisa’da kamyonet tarlaya uçtu: 1 yaralı

11 Ocak 2017 18:59

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonetin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, E-96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Salihli yönünden Kula yönüne gitmekte olan Fazlı Ali (42) yönetimindeki 06 BL 0535 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, tarlaya uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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