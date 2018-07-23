Manisa’da "Kanalda yüzme havuzda yüz" projesi

Manisa’da ekonomik açıdan havuzda yüzme eğitimi alma imkanı olmayan, bu nedenle de bulundukları bölgelerde yüzmek için su kanallarını kullanan çocuklara güvenli ve sağlıklı şartlarda yüzme imkanı sağlamak amacıyla “Kanalda Yüzme Havuzda Yüz” Projesi hayata geçti. Proje Şehzadeler ilçe Kaymakamlığı, Yunusemre Kaymakamlığı, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Şehzadeler ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle başladı. Proje protokolü Şehzadeler Kaymakamlığı makamında imzalandı.

Proje hakkında bilgi veren Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, “Şehzadeler ilçemizde sulama kanallarımızda geçmiş dönemde boğulma vakalarıyla karşı karşıya kaldık. Oldukça büyük ve geniş kanallarda çocuklarımız yüzüyorlardı. Bu çocuklarımızı bu kanallarda yüzmesini engellemek ve bu yaz sezonunda havuzlarla buluşturmak amacıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzce güzel bir proje hazırlanmış. İlçe Milli Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlerimizin çalışmalarıyla ve kaymakamlarımızın katılımıyla beraber çocuklarımızı araçlarla alıp Gençlik Spor Müdürlüğümüzün havuzlarına ve antrenörlerine teslim edeceğiz. Bu teslimden sonraki çocuklarımızın can güvenliği ve kurs eğitimi verilmesi gençlik müdürlüğüne ait olacak" dedi.

Protokol Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Gençlik Spor Müdürü İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Esin Ağırkaya, Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Tolgahan Gönültaş, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım tarafından imzalandı.