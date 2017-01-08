Manisa’da karla mücadele ekipleri gece-gündüz çalışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma akşamı kar yağışının etkisi altına giren Manisa’da, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu tüm ilçelerde aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için tüm ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Gördes ve Ahmetli ilçelerinde de ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Genel Sekreter Yardımcısı Gençoğlu, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşlarımızın gündelik hayatının sekteye uğramaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Manisa’nın kar yağışının etkisi altına girmesiyle beraber hazır bir şekilde bekleyen ekiplerimiz hemen harekete geçerek çalışmalarına başladı. Yağışın etkili olduğu tüm bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı tuzlama ve yol açma çalışmaları devam edecek” dedi.