Manisa’da kayıt dışı satış yapanlara göz açtırılmadı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, şehir merkezinde seyyar çiçek satanlara yönelik denetim yaptı. Hafta sonu kutlanan Anneler Günü’nü fırsat bilen çiçekçilere göz açtırmayan ekipler, seyyar satıcılara uyarılarda bulunarak, çiçeklere el koydu. Konuya yönelik açıklama yapan Zabıta Dairesi Başkanı Aydoğan İra, vatandaşlara seyyar çiçekçilerden alışveriş yapmamaları konusunda uyarıda bulunarak şöyle konuştu, “Bilindiği üzere özellikle Anneler Günü gibi özel günlerde şehir merkezindeki seyyar çiçekçi sayısı çoğalıyor. Elbette bu da vergisini ödeyen, dükkan sahibi esnafımızı olumsuz etkiliyor. Bu tür özel günler öncesinde de bizler önlemimizi alarak, söz konusu seyyar satıcıları takip ediyoruz. Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak oluşturduğumuz sivil ekiple seyyar çiçekçilere karşı denetimlerimizi sıklaştırdık. Halkımızın da seyyar satıcılardan alışveriş yapmamaları konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Vergisini ödeyen esnafımızı koruma amacıyla yaptığımız denetimlere devam edeceğiz” dedi.