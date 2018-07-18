Manisa’da kenevir operasyonu: 4 gözaltı

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli yakalanırken, zanlılar sevk edildikleri Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Moralılar Mahallesi’nde A.D. isimli bir şahsa ait tarlada kenevir yetiştirildiği ihbarını alan Akhisar İlçe Jandarma ekipleri bölgede drone ile inceleme başlattı. Tarla sahibinden habersiz bir şekilde S.C.B. (18), O.U. (20), S.E. (17) ve İ.A. (17) olmak üzere 4 kişinin tarlada kenevir yetiştirdiğini tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla şahısları suçüstü yakaladı. Mısır tarlasında boyları 120 santimetreye kadar ulaşan kenevirler imha edilirken, 4 şüpheli sevk edildikleri Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.