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18 Temmuz 2018 10:15

Manisa’da kenevir operasyonu: 4 gözaltı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma ekipleri tarafından drone ile gerçekleştirilen kenevir operasyonunda uyuşturucu yapımında kullanılan 66 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa’da kenevir operasyonu: 4 gözaltı

18 Temmuz 2018 10:15

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli yakalanırken, zanlılar sevk edildikleri Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı


Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Moralılar Mahallesi’nde A.D. isimli bir şahsa ait tarlada kenevir yetiştirildiği ihbarını alan Akhisar İlçe Jandarma ekipleri bölgede drone ile inceleme başlattı. Tarla sahibinden habersiz bir şekilde S.C.B. (18), O.U. (20), S.E. (17) ve İ.A. (17) olmak üzere 4 kişinin tarlada kenevir yetiştirdiğini tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla şahısları suçüstü yakaladı. Mısır tarlasında boyları 120 santimetreye kadar ulaşan kenevirler imha edilirken, 4 şüpheli sevk edildikleri Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.




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