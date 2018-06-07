Manisa’da kiraz üreticisini ihracatçılar vurdu

2008 yılında tescillenerek daha yüksek fiyattan satılmaya başlanan kirazın, son dönemde ise üreticiden ucuza alınıp yüksek fiyatlara ihraç edildiği belirtildi.

Lezzeti, albenisi ve dayanıklılığıyla ihracatçıların gözdesi olan Salihli kirazında bu yıl iyi verime rağmen üretici umduğunu bulamadı. Geçtiğimiz yıl yoğun yağış ve dolu nedeniyle istenen verimin elde edilemediğini ve üreticinin sezonu büyük zararla kapattığını hatırlatan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli TSO tarafından coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan ürünle ilgili yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

“Bilindiği gibi Salihli kirazı ünü Türkiye sınırlarını aşan, yurt dışında dahi Salihli kirazı markasıyla satışı yapılan çok değerli bir ürünümüzdür. Ova’da da son yıllarda bazı büyük yatırımcılar tarafından geniş arazilerde üretimi yapılmaya başlanan Salihli kirazının esas kaynağı yayla köyleri olarak bilinen, kentin nispeten daha yüksek kesimlerinde bulunan mahalleleri olan Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy ve Çamurhamamı’nda yetiştiriliyor. Olgunlaşması diğer çoğu kiraza göre daha geç olan Salihli kirazının benzerlerinden en önemli farklılığı uzun ve ince bir sapa sahip olmasıdır. Ayrıca meyvenin şekli ve dayanıklılığı ile de tercih sebebidir. Meyveleri de daha büyüktür. Başka yörelerde Napolyon cinsi kirazların çapı 26-28 mm civarında iken, Allahdiyen köyünün kendine özgü havası ve toprak yapısı nedeniyle Salihli kirazının çapı 32 milimetreyi geçmektedir.”

Salihli TSO tarafından yapılan başvuru üzerine 2008 yılında Salihli kirazının Türk Patent Enstitüsü tarafından 100 tescil numarasıyla tescillendiğini belirten Yüksel, çok kaliteli bir ürün olan Salihli kirazının ihracatçılar tarafından tercih edildiğini, bu nedenle üretici tarafından normal fiyatın 2-3 katına ihracatçıya satıldığını ifade etti. Yüksel şu bilgileri verdi:

“Kalitesi tescilli bir ürün olduğu için ihracatçılar tarafından yüksek fiyatla satılabiliyor. Salihli kirazında üretimin tamamına yakını ihraç ediliyor. Geçtiğimiz yıl yağışların ve dolunun verdiği zararla verim yarı yarıya azalmıştı. Bu yıl ise oldukça verimli bir sezon yaşandı. Ağaçlar kirazla doldu taştı. Bu bölgede Mayıs’ın ortasından itibaren başlayan kiraz hasadı, üreticiyi umutlandırdı. Mayıs ortalarında 32 kalibre olarak ifade edilen en iri ihraçlık kirazlarda 15-18 TL civarındaki fiyatlarla başlayan ilk alımlardan sonra, ihracatçının rakamı bir anda aşağı çekmesiyle fiyatlar 5-6 TL seviyelerine kadar geriledi. Üretici ne yazık ki bu yıl da mağdur oldu. Bu mağduriyette Rusya’nın Türk ürünlerine yönelik katı tutumunu sürdürmesinin etkisi olduğunu düşünüyoruz.”

Üreticinin bir yıl boyunca bakımını yaptığı ağaçlardan mayıs ayı ortalarından itibaren kiraz toplamaya başladığına ve bütün umudunu bu ürüne bağladığına dikkat çeken Yüksel, bu tür mağduriyetleri önlemek için üreticinin kooperatif çatısı altında birleşmesinin şart olduğu ve devlet tarafından desteklenmesi gerektiği görüşünü savundu.