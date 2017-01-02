Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 13:38

Manisa’da kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Manisa’da kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

02 Ocak 2017 13:38

Manisa’nın Salihli ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Salihli’den Kula istikametine gitmekte olan Süleyman Çekin (55) yönetimindeki 45 V 7974 plakalı çekici ve buna bağlı kömür yüklü 45 YA 7032 plakalı römorku, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Kaza sonrası tır sürücüsü Çekin yaralanırken, devrilen tırın römorkunda bulunan kömürler yola saçıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, devrilen tır çekici vasıtasıyla kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç