Manisa’da kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Gördes Akhisar karayolu Kıran Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 11.20 sularında Akhisar istikametine gitmekte olan Cevahir Cevahir (38) yönetimindeki 34 DN 8968 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun sol tarafındaki şarampole yuvarlandı. Kazada şoför yanında oturan Nuri Işık Çolak (61) olay yerinde hayatını kaybederken, şoför Cevahir Cevahir ve arkada yolcu olarak bulunan Hacı Murat Yıldırım (31) ağır yaralandı.

Yaralılar Gördes Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Kirazlıoğlu Hastanesine sevk edilirken kazada vefat eden Nuri Işık Çolak’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.