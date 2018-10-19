Manisa'da köprüler büyükşehirle kuruluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı, Gördes'e bağlı Kılcanlar Mahallesi ile çevre mahallelerin uzun yıllardır beklediği ve gelen talep üzerine çalışmasını başlattığı köprüyü tamamladı. Çalışma Kılcanlar Mahallesi ve çevre mahallelerin Gördes ilçe merkezine ulaşımı yaklaşık 10 kilometre kısalttı.

İl genelinde vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Kılcanlar Mahallesi ile çevre mahallelerin ilçe merkezine ulaşımının daha rahat bir şekilde sağlanabilmesi için önemli bir çalışmaya imza attı. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Gördes çayı üzerinde yaklaşık 30 metrelik köprü yapıldı. Çalışmayla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gördes'te gerçekleştirdiğimiz çalışmayla vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği köprüyü tamamladık. Bölge mahallelerimizin ilçe merkezine ulaşımı artık yaklaşık 10 kilometre kısaldı. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.