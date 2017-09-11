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11 Eylül 2017 18:16

Manisa’da korkutan depo yangını

Manisa’nın bir apartmanın bodrum katındaki depoda başlayan yangın, başka bir depoya sıçradı.

Manisa’da korkutan depo yangını

11 Eylül 2017 18:16

Yangında iki depoda hasar meydana gelirken, yangında bir kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesindeki Doğu Caddesi’nde bir apartmanın bodrum katında başlayan yangın paniğe neden oldu. Yangının başlamasıyla apartmandakiler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından araç akışının kesildiği caddede araçlar yan yollara yönlendirilirken cadde yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Yangında biri kahve diğeri de giyim olmak üzere iki ayrı işletmeye ait depoların büyük hasar gördüğü öğrenilirken yangın sırasında depodaki malzemeleri kurtarmak isteyen bir çalışan da dumandan etkilenerek ambulansta tedavi altına alındı. Emniyetin sıkı güvenlik tedbirlerine rağmen çok sayıda vatandaş yangını yakından görebilmek için meraklı bakışlarla olay mahallini çevrelediği görüldü. Bir engelli vatandaş ise polisler tarafından yangın yerinden güçlükle uzaklaştırılabildi.




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