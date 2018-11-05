Manisa'da korsan emlakçılara göz açtırılmayacak

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, Manisa'da 400-450 arasında emlakçı olduğunu belirterek, korsan emlakçılığın önüne geçmek ve kurallara uygun emlakçılık yapılması için iş yeri sahiplerinin alma zorunluluğu olan 'Yetkilendirme belgesi' için denetimlere devam ettiklerini belirtti.

Akyüz, 5 Haziran'da yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nin sisteme girdiğini belirterek, emlakçıların bu işi yapması için gerekli olan yetki belgesini alması için müracaat etmeye başladığını vurguladı. Yetki belgesini alanların Ticaret Bakanlığı tarafından yetkili kılındığını ifade eden Akyüz, Manisa'da ilk belgeyi kendisinin aldığını söyledi. Akyüz, şuana kadar 65 tane merkezde denetimi yapılmış emlak müşaviri olduğunu ve bunlardan 34 tanesinin bu belgeyi almaya hak kazandığını aktardı.

"Kanun hızlı bir şekilde yürütülüyor"

Kanunun hızlı bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çeken Akyüz, “Bu konuda bütün emlakçıların yetki belgesi alması konusunda gerekli çalışmalar yapılıyor. Bakanlık temsilcileri denetimlerini hızlı bir şekilde yapıyor. Bütün emlakçılar 'Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi' almaları için gerekli çalışmaları yapıyor. Bu belge ticaret bakanlığı tarafından yetkili kılınmıştır belgesi. Her emlakçı bu belgeyi almak zorunluluğunda. Bunun yanında da seviye 4, seviye 5 belgesi gereklidir. Seviye 4 işyerinde çalışanlar için, seviye 5 ise patronlar için gerekli bir belge. Bugünden itibaren bunun başlangıcını da verdik. Her emlakçı bu belgeleri almak zorunda. Yani fiziki işyeri sahibi olanlar” diye konuştu.

"En küçük hatada ticaretten men edilecekler"

Merkezde denetimi yapılmış 65 emlak müşaviri olduğunu kaydeden Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı: “Şuana kadar merkezde 65 tane denetim yapılmış emlak müşavirimiz var. Bunlardan 34 tanesi bu belgeyi almaya hak kazandı. Yıllardır bu konuda çabalarımız bu yasayla beraber nihayete erecek. Tüketiciyi güvenlik altına almak için bu belgeler emlak ofislerinde müşterilerin görebileceği bir yere asılacak. Aynı şekilde emlak ofisinin giriş kapısında da 'Bu iş yeri Ticaret Bakanlığı tarafından yetkili kılınmıştır' yazıları bulunacak. Bunların hepsi tüketici menfaati için. Bundan sonra hiç kimse tüketiciyi kandıramayacak. Sadece bu belgeyi almakla iş bitmiyor. Bu belgeyi taşımak çok önemli. Çünkü emlakçının en küçük hatasında bu belge askıya alınabiliyor. 2 yıllık men edilebiliyor veya yüz kızartıcı suç işleyen kişi ticaretten men ediliyor. Bu yasaya uymayan kişiler için sıkıntılı bir süreç. Ama uyanlar için hiçbir sıkıntının olmadığını söyleyebiliriz.”