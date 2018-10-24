Manisa'da koyun-keçi vebası alarmı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çevre ilçe ve mahallelerde koyun-keçi vebası ve mavidil hastalıklarının görülmesi nedeniyle Sarıgöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi çevresinde koyun-keçi vebası ve mavidil hastalığının görülmesi nedeniyle Sarıgöl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla müdürlük tarafından Sarıgöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Çevre ilçe ve mahallelerde görülen koyun-keçi vebası ve mavidil hastalıklarından dolayı önlem için hayvan pazarını kapattık. İlçemizde bu tür hastalıklar olmamasına rağmen böyle bir önlem aldık. İkinci bir karara kadar ilçemiz hayvan pazarı hayvan giriş ve çıkışlarına kapatılmıştır" dedi.