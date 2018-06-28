Manisa’da kursiyerler hünerlerini sergiledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi, Sinan Bey Medresesi, Kırmızı Ev Eğitim Merkezi ve Hüsrevağa Hamamı merkezlerindeki MASMEK kursiyerlerinin yıl boyunca ortaya koydukları eserlerden oluşan dönem sonu sergisi açıldı. Kursiyerlerin uzun dönem çalışmaları sonucunda çıkan eserler beğeni topladı. Açılışı gerçekleştiren protokol, 16 branşta 1453 adet eserin yer aldığı sergiyi gezdi ve eserlerin sahipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. MASMEK Kursiyerleri kendilerine her zaman destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.

Serginin açılışına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, öğretmenler ve çok sayıda kursiyer katıldı.