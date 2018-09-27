Manisa'da kurumlar arası futbol turnuvası heyecanı

Manisa Gazeteciler Cemiyetinin onur konuğu olarak yer aldığı bu yıl ikincisi düzenlenen Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası 1 Ekim'de başlıyor.

Manisa'da Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğinin organizasyonuyla 26 kurumun katıldığı Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası başlıyor. Kura çekimleri ardından fikstürü belli olan turnuvada Manisa Gazeteciler Cemiyeti onur konuğu olarak yer aldı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek turnuva Manisa Gazeteciler Cemiyeti ile Manisa Devlet Hastanesi arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak. Turnuvanın açılış toplantısı Yunusemre ilçesindeki bir restoranda gerçekleşti. Takım temsilcilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, tüm takımlara başarılar diledi. Irgatoğlu, şöyle devam etti: “Memur Sen'in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ı anmak ve sporu desteklemek, sporun birlik ve beraberlik üzerindeki etkisini kullanarak kurumlar arası diyalogu, paylaşımı sağlamak, sevgi ve arkadaşlık duygularını pekiştirmek amacıyla böyle bir etkinlik organize ediyoruz. Genç Memur Sen'imiz vasıtasıyla il merkezindeki tüm kamu kurumlarına yönelik bir futbol turnuvası düzenleyerek, bu anlamda da tüm kamuoyuna birlik ve beraberlik mesajı vermekten mutlu olacağız. Gençlerin kurucu genel başkanımıza vefalarını ortaya koydukları bu anlamlı organizasyon için kendilerini tebrik ediyorum. Aynı zamanda Memur-Sen'e bağlı sendikalarımızın başkanlarına ve tüm teşkilatına da bu organizasyon dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bu turnuvada birlikte paydaş olduğumuz, desteklerinden dolayı mutluluk duyduğumuz Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Murat Konan, Gençlik Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ve İl Sağlık Müdürümüz Necip Yemenici'ye de katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum”

Mehmet Akif İnan'ın anısına yakışır bir turnuva olması konusunda takımlara çağrıda bulunan Irgatoğlu, “Manisa'daki tüm kamu kurumlarını kapsayan bu çapta bir organizasyon için katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Umuyorum ki bize yakışanı yaparak dostluk ve kardeşlik içerisinde tüm maçları tamamlayacağız. İnşallah Mehmet Akif İnan ağabeyimizin anısına yakışır bir turnuva olur ve istemediğimiz sakatlıklar ve benzeri sorunlar yaşamadan güzelce tamamlanır. Sporcularımıza tüm takımlarımıza, hakemlerimize ve turnuva tertip komitesine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Turnuva hakkında bilgilendirmelerde bulunan Manisa Genç Memur-Sen Başkanı Orhan Güzel ise “Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan'ın aziz hatırasını yad etmek münasebetiyle sporu desteklemek, sporun birlik ve beraberlik üzerindeki etkisini kullanarak kurumlar arası diyalogu, paylaşımı sağlamak, sevgi ve arkadaşlık duygularını pekiştirmek amacıyla bu işe giriştik. Turnuva 01 Ekim 2017 Pazartesi günü başlayacaktır. Toplamda 26 takımın katılacağı turnuvanın açılış maçı geçen yıl şampiyon olan Manisa Devlet Hastanesi ve bu yıl onur konuğu olarak katılan basın mensupları arasında oynanacak. Her iki takımımıza ve katılım gösteren tüm takımlara başarılar diliyorum. Başta Memur-Sen İl Başkanımız Mustafa Irgatoğlu, olmak üzere Memur-Sen'e bağlı tüm şube başkanlarımıza ve destek veren kurumlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.