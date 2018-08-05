Manisa’da mahalle arası yollara bakım çalışması

İl genelinde vatandaşların huzuru ve güveni için yoğun bir çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçük çaplı bir afetle karşı karşıya kalan Demirci’de de doğanın verdiği tahribatın yaralarını sarmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yoğun yağışa maruz kalan ve bu nedenle dağdan düşen molozlar nedeniyle ulaşıma kapanan Minnetler ile Küpeler Mahallelerini birbirine bağlayan yolda hızla çalışma başlatan ekipler, yoğun çaba sonrası, yolu aynı gün içerisinde ulaşıma açtı. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğiyle gerçekleşen çalışma, vatandaşların da yüzünü güldürdü.

Çalışmaları yerinde takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kazım Aysan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların mağdur olmamaları için canla başla çalıştıklarını söyledi. Öte yandan Minnetler ile Küpeler Mahallesi’ni birbirine bağlayan yolun tıkanan menfezinde de tamirat yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aynı sorunun bir daha yaşanmaması için çalışma başlattı.

Öte yandan Vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunmak için il genelinde başlattığı çalışmalarını devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Geride kalan 4 yıllık sürede 3 bin 383 kilometrelik yolu asfaltla buluşturdu. Gerçekleştirilen asfalt uygulamaları kapsamında Kula ilçesinde de tam 261 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirildi. İlçenin birçok yolunda düzeltme ve onarım çalışmaları da yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.