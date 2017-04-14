Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:54

Manisa’da mahalle yollarında hummalı çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bozulan yollarda tamir çalışması gerçekleştirdi.

Manisa’da mahalle yollarında hummalı çalışma

14 Nisan 2017 16:54


Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde yapılan altyapı çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı üstyapı tamirat çalışması gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, “75. Yıl Mahallesi’nde yapılan altyapı çalışmaları tamamen bitti. Son olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu hattı yenileme çalışmaları da yapıldı. 75. Yıl Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının bitmesi ile birlikte mahallede üstyapı tamiratlarına hızlı bir şekilde başlandı ve devam etmektedir. Mahalle genelinde devam eden çalışmaların bir kısmı tamamlandı. Vali Aziz Bey Caddesi ve diğer sokaklarımızda da yeniden imalat çalışmaları yapılacak. Vatandaşlarımızın bu konuda bir endişesi olmasın. Bozulan yerler yeniden onarılacak ve vatandaşımızın sorunları çözülecek” diye konuştu.



Bostancı Mahallesinin yollarında çalışma


Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin yollarında aralıksız çalışmayı sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından Kırkağaç’ın Bostancı Mahallesinde asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile ilgili bilgiler veren Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Kırkağaç’ın bütün mahallelerine ulaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Bostancı Mahallesinde asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
23
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:43
  • Güneş :06:27
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:03
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!