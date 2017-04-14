Manisa’da mahalle yollarında hummalı çalışma

Yunusemre ilçesi 75. Yıl Mahallesi’nde yapılan altyapı çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı üstyapı tamirat çalışması gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, “75. Yıl Mahallesi’nde yapılan altyapı çalışmaları tamamen bitti. Son olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu hattı yenileme çalışmaları da yapıldı. 75. Yıl Mahallesi’nde altyapı çalışmalarının bitmesi ile birlikte mahallede üstyapı tamiratlarına hızlı bir şekilde başlandı ve devam etmektedir. Mahalle genelinde devam eden çalışmaların bir kısmı tamamlandı. Vali Aziz Bey Caddesi ve diğer sokaklarımızda da yeniden imalat çalışmaları yapılacak. Vatandaşlarımızın bu konuda bir endişesi olmasın. Bozulan yerler yeniden onarılacak ve vatandaşımızın sorunları çözülecek” diye konuştu.

Bostancı Mahallesinin yollarında çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin yollarında aralıksız çalışmayı sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü tarafından Kırkağaç’ın Bostancı Mahallesinde asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile ilgili bilgiler veren Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Kırkağaç’ın bütün mahallelerine ulaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Bostancı Mahallesinde asfalt bakım ve onarım çalışması yapıldı. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.