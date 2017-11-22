Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 13:53

Manisa’da mangaldan zehirlenen bir kişi öldü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, bağ evinde mangalla ısınmak isteyen 2 kişi dumandan etkilenirken, bir kişi öldü, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa’da mangaldan zehirlenen bir kişi öldü

22 Kasım 2017 13:53


Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Yüksek Çıvgalı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bağ evinde konaklayan 49 yaşındaki kadın N.S. ile Ş.P. isimli erkek şahıs ısınmak için yaktıkları mangalı bağ evine soktular. F.E. isimli başka bir şahsa ait olduğu öğrenilen bağ evinde ısınmak isteyen N.S. ile Ş.P., mangaldan çıkan dumandan etkilendi. Sabah fenalaşarak uyanan Ş.P., arkadaşı N.S.’nin de hareketsiz yattığını fark etti. Ş.P.’nin yakınlarından yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri 49 yaşındaki N.S.’nin öldüğünü tespit ederken, dumandan etkilenen Ş.P. önce Turgutlu Devlet Hastanesine daha sonra da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


N.S.’nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç