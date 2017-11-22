Manisa’da mangaldan zehirlenen bir kişi öldü

Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Yüksek Çıvgalı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bağ evinde konaklayan 49 yaşındaki kadın N.S. ile Ş.P. isimli erkek şahıs ısınmak için yaktıkları mangalı bağ evine soktular. F.E. isimli başka bir şahsa ait olduğu öğrenilen bağ evinde ısınmak isteyen N.S. ile Ş.P., mangaldan çıkan dumandan etkilendi. Sabah fenalaşarak uyanan Ş.P., arkadaşı N.S.’nin de hareketsiz yattığını fark etti. Ş.P.’nin yakınlarından yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri 49 yaşındaki N.S.’nin öldüğünü tespit ederken, dumandan etkilenen Ş.P. önce Turgutlu Devlet Hastanesine daha sonra da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

N.S.’nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.