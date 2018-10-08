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Manisa'da metruk binada yangın

Manisa’nın Salihli ilçesinde tek katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tek katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Kocaçeşme Mahallesi 50. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm projesine girmiş olan boş binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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