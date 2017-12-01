Manisa’da Mevlid-i Nebi konseri büyük ilgi gördü

Şehzadeler Belediyesi Türk Tasavvuf Musiki Korosu, Mevlidi Nebi Haftası nedeni Mevlid-i Nebi özel konseri düzenledi. Tarihi Bedesten Salonunda düzenlenen konsere Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Belediye Meclis üyesi Mehmet Kavas, İlçe Müftüsü Mehmet Cesur ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koro Şefi Ahmet İnce şefliğinde Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed’ e yazılmış olan bir birinden güzel ilahileri seslendiren Şehzadeler Belediyesi Türk Tasavvuf Musiki Korosu, Bedesteni dolduran vatandaşlara muhteşem bir Mevlid-i Nebi gecesi yaşattılar. Konser sonunda Koro şefi Ahmet İnce’ ye çiçek takdim eden Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, geceye katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.