Manisa'da meyveciliğe 6 bin 410 fidan desteği

Manisa'da Yunusemre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında hak sahibi 64 çiftçiye 6 bin 410 fidan dağıtıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meyve yetiştiriciliği yapan çiftçilere destekler sürüyor. Yunusemre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında hak sahibi 64 çiftçiye 6 bin 410 fidan dağıtıldı. Çiftçilere sağlanan fidan desteği ile ilgili Üçpınar Mahallesi Pazaryerinde tören düzenlendi. Törende konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçede yüzde 40 oranında meyvecilik yapıldığını belirterek dağıtılan fidanlardan bol verim sağlanmasını diledi. Yunusemre ilçesinde tarıma desteklerinin devam ettiğini söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yunusemre ilçemiz 240 bine varan nüfusuyla bir sanayi şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda önemli bir tarım merkezi. Özellikle kırsalımızın yoğun olduğu 50 civarında köyümüzün olduğu Yuntdağları bölgesinde tarım ve hayvancılığın mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bu şuur, bu bilinçle 4 sene önce bir çalışma yaptık ve her sene 15-20 bin civarında fidanı toprakla buluşturduk. Yine bu meyanda yüzbinlerce aşı yaptık. Zannediyorum 2018 yılında yaptığımız aşı 160 bin adet. Belediye olarak Antep Fıstığı Tavlatma makinesi alıp hizmete sunduk” dedi.

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Aydoğdu da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Sosyal Yardımlaşma Fonundan tahsis edilen kaynaklarla 3394 Sayılı Kanun kapsamında kalan vatandaşlara yaşamını idame ettirme, eğitim, sağlık, yaşlılık maaşı, engelli maaşı, barınma yardımı gibi birçok alanda destek sunduğunu belirtti.

Törende konuşan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer fidanların çiftçilere hayırlı olmasını, “Elbette memleketimizin her bir santimetrekaresi bizim için mukaddestir, mübarektir. Manisa'nın bütün mahalleleri, beldeleri için de elbette aynı şeyi çok rahatlıkla söyleyebiliriz, ancak görebildiğim kadarıyla duygusal yaklaşım bir tarafa teknik ve mantıki olarak da baktığımız zaman, Yuntdağı bölgesinin sadece Manisa merkezi içinde değil, Manisa'nın bütünü içerisinde çok özel bir yeri var. Bu bölgenin kıymetini bilmek, sahip çıkmak durumundayız, bir takım eksikliklerine, aksaklıklarına her zamandakinden çok daha fazla el vermek durumundayız. Ben bütün kurumlarımızda bu hassasiyeti görüyorum. Elbirliğiyle Manisa'yı Manisa yapan önemli değer noktalarından biri olan Yuntdağı ahalimizi, bugün olduğundan çok daha iyi bir duruma getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Törende toplam maliyeti 30 bin 320 TL olan 20 mahalleden 33 kişiye 4 bin adet zeytin fidanı, toplam maliyeti 6 bin 58 TL olan 6 mahalleden 10 kişiye 510 adet badem fidanı, toplam maliyeti 21 bin 675 TL olan 12 mahalleden 20 kişiye bin 400 adet ceviz fidanı, toplam maliyeti 2 bin 20 TL olan bir mahalleden bir kişiye de 500 adet asma fidanı dağıtıldı.

Üçpınar Mahallesi Pazaryerinde yapılan törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Yunusemre Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serdar Mersinli, vakıf mütevelli heyet üyeleri ile çiftçiler katıldı.