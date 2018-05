Manisa’da mezarlıklarda bayram hazırlığı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde il genelindeki mezarlıklarda yoğun bir çalışma başlattı. Vatandaşların ebedi istirahatgahlarındaki yakınlarının kabirlerini ziyarette herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamasını amaçlayan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 55 mahallede mezarlığında çalışmalarını tamamlarken, 46 mahallede ise aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların sürdüğü Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi mezarlığındaki çalışmaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır ve Mezarlıklar Dairesi yetkilileri, Yağcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek ile birlikte inceledi. İnceleme esnasında 1992 yılında şehit olan Piyade Onbaşı İbrahim Caran’ın kabrinde dua okundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Sayın Belediye Başkanımızın başlatmış olduğu Manisa’mızın bütün 17 ilçesi ve yaklaşık dört bine yakın mezarlıkta bayram öncesi temizlik yapıyoruz. Vatandaşların bayram günü ziyaret ettiklerinde, mezarlık içerisinde rahat hareket etmelerini sağlıyoruz. Sadece bayramlar da değil 12 ay boyunca ekiplerimiz temizliklerini sağlıyorlar. 43 dönümlük bu büyük mezarlık güzel temiz bir mezarlık olmuş, tabi ki başkanımızın bütün mahallelerimize hediyesidir. Sadece alt ve üst yapıyla değil bu gibi hizmetlerle de vatandaşlarımızın yanındayız her türlü hizmete her Manisalı vatandaşımız layıktır, her daim vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.