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12 Eylül 2017 06:19

Manisa’da minibüs tıra arkadan çarptı; 16 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Manisa’da minibüs tıra arkadan çarptı; 16 yaralı

12 Eylül 2017 06:19


Kaza İzmir-Ankara E96 karayolu Mersinli Mahallesi rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Tuncay Seyman yönetimindeki 35 AU 060 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Abdullah Özsoy yönetimindeki 03 VB 263 tıra arkadan çarptı. Kazayı minibüs ve tır sürücüsü yara almadan atlatırken, minibüste bulunan yolculardan ise 16’sı yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki başta devlet hastanesi olmak üzere özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




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