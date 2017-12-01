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01 Aralık 2017 14:55

Manisa’da motopomp revizyonlarında sona gelindi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa merkeze içme suyu temin ettiği Akpınar İçme Suyu Üretim Tesislerindeki mekanik ömrünü tamamlayan motopompları yenileme çalışmasında sona yaklaştı.

Manisa’da motopomp revizyonlarında sona gelindi

01 Aralık 2017 14:55


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu tüketmeleri için içme suyu tesislerinde bakım-onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, il genelindeki içme suyu tesislerinde kullanım ömrünü tamamlayan 15 adet yatay milli kademeli motopompları yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MASKİ ekipleri, Akpınar İçme Suyu Üretim Tesislerinde daha önce arıtma kısmındaki 2 adet motopompu yenileme montajının tamamlamasının ardından tesisteki 1000’lik ve 600’lük hat üzerindeki 2 adet motopompun daha yenileme çalışmalarında sona yaklaştı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa merkeze içme suyu temin eden Akpınar İçme Suyu Üretim Tesislerinde motopomp yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Aslay, “İçme Suyu Üretim Tesislerinde başlattığımız kullanım ömrünü tamamlayan motopompları yenileme çalışmasında ekiplerimiz il genelinde faaliyetlerini sürdürüyor. İlk olarak Akpınar İçme Suyu tesisimizde hayata geçirdiğimiz yenileme çalışmalarına tesis içerisinde bulunan 1000’lik ve 600’lük hattaki motopompları yenileme çalışmalarına başladık. Yenilenen motopomplar sayesinde hem arızalardan kaynaklı su kesintilerini ortadan kaldıracağız hem de enerji tasarrufu sağlamış olacağız” dedi.




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