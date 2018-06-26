Manisa’da motosiklet kazası: 1 ölü

Çarpmanın etkisiyle 25 metre sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

Olay, Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Hacırahmanlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akhisar istikametinden Manisa istikametine gitmekte olan Cavit Aladağ yönetimindeki 35 KD 2225 plakalı motosikletin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 25 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cavit Aladağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Aladağ’ın cenazesi Saruhanlı Devlet Hastanesine Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.