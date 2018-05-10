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10 Mayıs 2018 17:17

Manisa’da motosiklet tarlaya uçtu: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Manisa’da motosiklet tarlaya uçtu: 1 ölü

10 Mayıs 2018 17:17

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Alaşehir - Salihli yolu Beylikli Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Hayri Ayvaz (72) yönetimindeki 09 RU 604 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.


Ayvaz’ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.




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