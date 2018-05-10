Manisa’da motosiklet tarlaya uçtu: 1 ölü

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Alaşehir - Salihli yolu Beylikli Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Hayri Ayvaz (72) yönetimindeki 09 RU 604 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.
Ayvaz’ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.