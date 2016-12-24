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24 Aralık 2016 11:46

Manisa’da muhtarlık binasını yaktılar

Manisa’da muhtarlık binasını yaktılar

24 Aralık 2016 11:46

Manisa’nın merkez ilçelerinden Şehzadeler’de Nişancıpaşa Muhtarlık binası kundaklandı. Benzin dökülerek yakılmaya çalışılan muhtarlık binasına anında müdahale daha büyük bir zararın meydana gelmesini önlerken yangında Türk bayrakları da zarar gördü.
Şehzadeler ilçesinin Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığı binası gece 03.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Benzin dökülerek ateşe verilen muhtarlık binasındaki yangını fark eden fırıncı durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken yangında muhtarlık binasının girişi zarar gördü. Muhtarlık girişinde eskidiği için toplanan büyük Türk bayrağı da yanarken Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli olaydan gece 03.30’da haberi olduğunu söyledi.
Muhtar Becerikli, "Gece 03.30’da mahallemin fırıncısı aradı. Muhtarlığın yandığını söyledi. İnanmadım şaka gibi geldi. Geldiğimde her yer benzin kokuyordu. En çok üzüldüğüm nokta merkezde böyle bir olayın olmasına çok çok üzüldüm. Tek kadın muhtar olduğumdan dolayı mı oldu yoksa bu derenin üzerinde madde bağımlıları çok fazlaydı onları temizlediğim için mi oldu hiç bilmiyorum. Kimseyle kişisel bir problemim yok. Yangına müdahale edilmese ve duvardaki elektrik panosu patlasaydı mahalle sakinlerim de zarar görecekti en çok üzüldüğüm nokta bu. Kayıtlarda yaktıkları an yok çünkü burayı gören bir kamera yok ama ilerde bir sokakta kaçan gençler gözüküyor. Emniyet gereğini yapacaktır. Mahalle çocuklarına benziyor ama buna emniyet gereğini yapacak. Bizler bilemiyoruz. Caddede asılı olan çok büyük bir Türk bayrağımız vardı. Eskidiği için toplamıştık. Onu zabıtaya verip yenisini talep edecektik o da burada duruyordu. O da maalesef yangından nasibini almış. En çok da üzüldüğümüz olaylardan biri o oldu. Hiçbir şey konduramıyorum. Ne olduysa çok yazık olmuş. Gençliğimiz bu hale gelmiş. Ben tekrar bu derenin üzerini madde bağımlılarından temizlediğime mutluyum, korkmuyorum, ayaktayım. Hiçbir zaman da korkmayacağım çünkü devletim yanımda" dedi.
Emniyet olayla ilgili incelemesini devam ettirirken yangında Türk bayrağı ile birlikte kapının üzerinde asılı bulunan Türk bayrakları da zarar gördü.



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