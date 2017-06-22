Manisa’da net istihdam sayısı 18 bini geçti

Milli İstihdam Seferberliği kapsamında yapılan yasal düzenlemeler ve bu çerçevede Manisa’da yürütülen çalışmalar sonucunda yılbaşından bu yana 18 bin 702 kişinin istihdam edildiği öğrenildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Manisa İl Müdürlüğü verilerine göre; 01 Ocak 2017 ile 11 Haziran 2017 tarihleri arasında 87 bin 86 kişi Manisa’da işe yerleştirilirken, 68 bin 384 kişi de işten ayrıldı. İşe giriş ve işten ayrılış sayıları değerlendirildiğinde bu dönemde net olarak 18 bin 702 kişinin istihdamının sağlandığı ve Manisa’nın bu rakamla Türkiye’de net istihdamı en fazla yapan 12’nci il olduğu açıklandı.